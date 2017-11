Elena Rueda, del CrossFit Manresa, subcampiona estatal

arxiu particular

El circuit Ricard Tormo de Xest, al País Valencià, va ser l'escenari de la cinquena i última de les proves Spartan Race 2017, en la qual es decidien els campions estatals. El CrossFit Manresa, amb el seu Club Spartan SGX Catalunya & Mymidons Team, hi va participar amb 15 corredors, encapçalats per Elena Rueda (a la imatge), que hi va ser subcampiona en categoria femenina.