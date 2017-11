El juvenil del Gimnàstic vol assaborir el triomf a casa del cuer Santa Eulàlia

El Nàstic es desplaça aquest matí a Mallorca per enfrontar-se al cuer de la Divisió d'Honor Juvenil, la PD Santa Eulàlia (17 h).

Després de competir amb els millors equips de la lliga, l'equip de Ferran Costa viatja a Ses Illes amb la intenció de «tornar a establir una dinàmica guanyadora, que reflecteixi el bon joc exhibit per l'equip contra els equips capdavanters de la competició».

Per compensar les baixes que ha tingut la plantilla escapulada des de l'inici del campionat, a Inca es desplacen les dues incorporacions concretades aquesta setmana, el lateral dret Pere Mogente (CF Damm B) i el central Víctor Moreno (Jàbac).

El tècnic dels manresans adverteix de la dificultat de vèncer al camp d'un equip «que ha competit tots els partits jugats com a local; mai no ha perdut per més d'un gol i, fa quinze dies, va derrotar la Unificació Bellvitge (1 a 0)».