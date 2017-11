L'Andorra es reforça amb l'ala-pivot Chris Copeland

El MoraBanc Andorra que entrena Joan Peñarroya va anunciar ahir el fitxatge de l'ala-pivot nord-americà Chris Copeland, de 33 anys i 2,03 metres d'alça, fins a finals de febrer. Copeland és el relleu del georgià Burjanadze, que no va començar la temporada per una lesió de genoll i que ha hagut de passar pel quiròfan. El nou ala-pivot dels andorrans va jugar la temporada passada al Tofas Bursa turc, amb qui va signar una mitjana de 9 punts i 3 rebots per partit. Abans, va jugar quatre temporades a la NBA. «És un jugador amb bona mà des de fora i intens prop de cistella. Pensem que pot ajudar molt i que pot tenir un bon impacte a l'equip», va indicar Francesc Solana, mànager general andorrà.