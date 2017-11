L'Espanyol vol aprofitar l'embranzida davant un Alabès inèdit al seu estadi

L'Espanyol, en línia ascendent a la lliga, visita aquesta tarda el cuer de la competició, l'Alabès, que encara no ha guanyat aquesta temporada al seu estadi. Per això, l'equip basc vol ratificar el bon joc desplegat contra el València dissabte passat, malgrat que no va aconseguit rèdits positius amb la seva posada en escena.

A excepció de la victòria obtinguda en la 7a jornada davant el Llevant (0-2), l'Alabès ha perdut tots els partits de lliga i ocupa l'última plaça amb només tres punts, en una situació que comença a pesar a l'entitat perquè la resta d'equips sumen punts.

Per a aquest partit, el tècnic italià Gianni De Biasi no pot disposar dels lesionats Héctor Hernández i Víctor Laguardia, mentre que Alfonso Pedraza podrà jugar malgrat la fractura que va patir al canell dret. L'absència de l'únic lateral dret pur del primer equip, Vigaray, per acumulació d'amonestacions, obligarà el tècnic italià a modificar la tàctica i a tornar a la defensa de quatre homes.

L'Espanyol, per la seva part, ha guanyat en les dues últimes visites a Mendizorroza, en partits corresponents a la Copa del Rei i a la lliga. La temporada passada, els pericos van aconseguir un triomf per 0-1 amb un gol de Gerard Moreno en la recta final del partit.

Avui, els homes de Quique Sánchez Flores viatgen amb la moral alta després de derrotar el Betis en l'última jornada. Un resultat que va aixecar la moral de l'equip i que ha de servir, afirma el vestidor, per afrontar el futur amb confiança.