L'Igualada vol sobreviure a la ratera italiana de Sarzana

L'Igualada Hoquei Club visita aquest vespre (21 hores) la pista de la Carispezia Sarzana, un modest equip italià que provarà d'obtenir un bon resultat per defensar-lo d'aquí a unes quantes setmanes a les Comes. La característica més important del partit seran les petites dimensions de la pista transalpina, la qual cosa ha provocat que els darrers dies s'hagi hagut de condicionar el pavelló igualadí perquè els jugadors de Ferran López s'hi vagin adaptant.

D'aquesta manera, segons ha informat el bloc oficial del club, unes tanques de fusta cedides pel Patronat d'Esports han servit per escurçar les dimensions i que els entrenaments s'hagin pogut adaptar als 34 metres de llarg del practicable italià, en lloc dels 40 habituals.

Els igualadins es van exercitar dijous amb aquests condicionants i van practicar les contres per intentar acostumar-se a les noves dimensions. Ahir, l'expedició arlequinada va sortir en avió cap a Niça, des d'on va fer el desplaçament per carretera cap al nord d'Itàlia, on es troba situat Sarzana, a uns quilòmetres al sud de Gènova, a la Ligúria, i a prop de localitats amb tanta història en l'hoquei patins com Viareggio i Forte dei Marmi.



Desè classificat de catorze

La lliga italiana no ha començat de moment gaire bé per al Sanzana, que es troba en desena posició de catorze equips a la competició, amb només cinc punts, amb un triomf, dos empats i dues derrotes. L'equip disposa d'un jugador català, Xavi Rubio, que havia actuat al Reus Deportiu, i també del golejador Sergio Festa, el seu element més perillós, ja que és el màxim anotador de la lliga italiana, amb dotze gols.

El tècnic igualadí, Ferran López, ha definit el Carispezia Sarzana com «un conjunt típicament italià, que juga amb el favor de la seva pista, que té un bon contraatac, que en definitiva aprofita les dimensions per protagonitzar molt perill. Haurem de saber competir, pensant que és un partit de 100 minuts», comptant l'anada i la tornada. L'Igualada ve de perdre dimecres a la pista del Noia, en un partit en què podria haver obtingut algun punt.