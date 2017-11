El Mann Filter examina aquest vespre la recuperació del Cadí

«Juguem contra un molt bon rival que ens examinarà». Així de clar ho té el tècnic del Cadí la Seu, Bernat Canut, davant la setena jornada de la Liga Día. Certament, el Mann Filter Saragossa posarà a prova aquesta tarda –19.45 h, al Palau d'Esports de la Seu– la recuperació de les urgellenques mostrada a Zamora. El Cadí rep un equip compacte i amb un cinc imponent que, fins ara, ha assolit una victòria més que les de l'Alt Urgell. I ho fa sent conscient que és el darrer partit abans d'un cap de setmana d'aturada atesos els compromisos de la selecció.

«No mentim quan diem que l'aturada de la setmana vinent ens anirà bé per recuperar gent i fer una petita pretemporada», explica Canut, que especifica que, per al matx d'aquesta tarda, Caitlyn Ramírez «hi arriba una mica millor que la setmana passada, però no recuperada» i, és clar, sense Georgina Bahí ni Ariadna Pujol. Ara, la capitana podria ser el millor reforç per al retorn a la competició d'aquí a quinze dies. El tècnic de les urgellenques reconeix que «la victòria a Zamora era important per a la classificació, però també per refer-nos de la derrota contra el Sant Adrià a casa i el mal gust de boca que ens va deixar».



Un extècnic de la casa

El repte del Mann Filter entrenat per l'ex del Cadí Víctor Lapeña no és gens fàcil. Ben al contrari, té un dels cinquets més compensats i forts de tota la lliga capaç de vèncer a Gernika o apallissar l'Araski. Gaby Ocete, Shacobia Barbee, Paola Ferrari, Jaklin Zlatanova i l'exCadí Tamara Abalde configuren una màquina de fer bàsquet i punts. I el partit d'aquesta tarda res no tindrà a veure amb el que van vèncer de poc les de la Seu en un amistós a Lleida durant la pretemporada. «Estem il·lusionats de poder fer un bon partit davant la nostra gent», diu el preparador urgellenc, que exposa la seva pròpia recepta per fer front al Saragossa: «L'hem d'aturar atacant-lo i plantejant un partit incòmode per a elles. El ritme i el desgast ha de ser important».