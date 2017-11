El Manresa visita el Júpiter amb l'objectiu de refer-se

Després de perdre el tercer partit de la temporada a casa, diumenge passat amb el Cardedeu, el Manresa es desplaça demà al camp del Júpiter (12 h) amb l'objectiu de refer-se d'aquesta ensopegada, sumar els tres punts en joc i tornar a situar-se a la part més alta de la classificació del grup 1 de Primera Catalana. En aquests moments els blanc-i-vermells es troben situats en setena posició, amb catorze punts, només a tres del segon, el Can Vidalet.

El tècnic Jose Solivelles, que té el dubte del davanter Manel Sala, a més de la baixa de Jhony –que s'allargarà durant dos mesos–, considera que el seu equip té ganes de «tornar a guanyar i jugarà amb la confiança que l'equip respon molt bé fora de casa, on és més fiable». Certament, l'equip manresà està imbatut lluny del Congost, on ha assolit victòries de prestigi com la darrera aconseguida al camp de la Fundació Grama, trencant tres anys d'imbatibilitat dels colomencs a Can Peixauet.

Respecte al partit i el rival de demà, Jose Solivelles té clar que serà un «duel dur davant un molt bon equip, amb bones individualitats. Ells tenen molta necessitat de guanyar perquè la seva classificació no és gaire còmoda».



L'Almacelles, demà a Igualada

Un dels equips revelació al grup 2 de Primera Catalana, l'EFAC Almacelles, serà el rival de demà de l'Igualada a les Comes (17 h). Els anoiencs rebran el segon classificat després de la derrota de dimecres al camp del Sant Ildefons, en un partit que estava ajornat. Malgrat perdre a Cornellà, l'Igualada manté una classificació prou folgada, tot i haver protagonitzat un irregular inici de la competició.