Nadal abandona a París i no sap si jugarà a Londres

El mallorquí Rafa Nadal, número 1 del món, es va haver de retirar ahir en els quarts de final del darrer Masters 1.000 de la temporada, el de París-Bercy, abans de disputar-se els quarts de final contra el croat Filip Krajinovic. A més, podria causar baixa d'aquí a un parell de setmanes per a la Copa Màsters que s'ha de diputar a l'O2 Arena de Londres.

El mateix Nadal va explicar ahir que «no em veig jugant tres partits més» a la capital francesa, en referència al fet de poder-se classificar per a la final. Després d'haver acabat amb problemes al genoll dret després de vèncer l'uruguaià Pablo Cuevas, el balear va reconèixer que no podia «arribar al mínim» per poder competir i va afegir que «per a mi és un dia molt dur. Ara no és moment de parlar de Londres. Porto el cos al límit, estem al final de temporada i és normal que passin aquestes coses. El genoll sempre m'incomoda però de vegades és pitjor, com ara». Va admetre que intentarà un tractament que ja va fer servir temps enrere i que li va funcionar. «El repetiré per jugar a tennis el màxim de temps possible».