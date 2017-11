Xavi Sastre diu que «no ha estat complicat motivar els jugadors»

L'entrenador de l'Iberostar Palma, Xavi Sastre, va lloar les virtuts de l'ICL Manresa abans de rebre'l avui: «Un dels equips més poderosos juntament amb el Breogán. Aquesta setmana no ha estat complicat motivar els jugadors, perquè ve el colíder».

«És un equip equilibrat, que juga molt bé al contraatac», destacava el tècnic, confiat a trencar la ratxa de tres derrotes: «Sabem com els podem fer mal però no ho diré. És molt important aconseguir la victòria perquè sumem unes derrotes que ens estan fent molt mal, sobretot psicològicament». Per això el tècnic destacava que guanyar el Manresa els donaria «doble felicitat», per l'entitat del rival i perquè «necessitem guanyar».

Les lloances de l'entrenador les va confirmar Sergi Costa: «Per a mi és el millor equip de la lliga, molt complet». El base català va admetre que l'equip, tot i perdre el partit a Palència, va acabar amb bones sensacions. I afirma: «Guanyàvem gairebé de 15 a la mitja part i vam acabar perdent».