El Barça guanya el Zagreb en el debut de Pálmarsson al Palau Blaugrana

El Barça Lassa d'handbol va derrotar el Zagreb croat (32-22) en la sisena jornada de Champions. Un triomf que va servir per als de Xavi Pascual per obtenir la quarta victòria en sis partits. Un dia especial també per a l'islandès Aron Pálmarsson, el darrer flamant fitxatge del Barça, però no va brillar gaire en el seu debut. Es va limitar a participar en el joc i l'única aportació ofensiva va ser un gol des dels nou metres. Així, el pes del joc el van portar N'Guessan i Mem des de fora, amb la col·laboració del pivot polonès Syprzak i de l'extrem Valero Rivera des dels set metres.