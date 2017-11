El CB Prat s'erigeix en candidat seriós amb una victòria a Oviedo

El CB Prat va demostrar ahir que està deixant de ser un dels tapats de la lliga LEB Or i va aconseguir una victòria a la pista de l'Oviedo (82-84) que el deixa igualat amb l'ICL Manresa al capdavant de la competició, amb una sola derrota. Bé és cert, però, que el més probable és que tots dos es vegin superats avui per l'invicte Breogán, que rep el cuer, el Tau Castelló, a Lugo.

En el duel a Astúries, la victòria de l'equip del Baix Llobregat va arribar amb un bàsquet de Marc Blanch en el darrer segon, que deixa despenjat el combinat asturià, entrenat per Carles Marco. Blanch, precisament, va ser el màxim anotador del seu equip, amb 18 punts. De l'equip local, un altre exjugador dels manresans, Oliver Arteaga, va ser el millor, en anotar setze punts.



L'Araberri i el Valladolid creixen

De la resta dels partits disputats ahir, l'Araberri i el Carramimbre Valladolid van aconseguir la seva quarta victòria i pugnen per entrar al grup de dalt, empatats amb l'Oviedo. Els bascos van remuntar un partit que el Barça B dominava a la primera part i el van acabar guanyant per 80-68, amb una extraordinària actuació de l'escorta nord-americà Johnny Dee, autor de 25 punts i amb 26 de valoració. Pel que fa als castellans, van incidir més en la crisi d'un Ourense que ha perdut dos partits seguits a casa aquesta setmana i que és l'únic equip de la competició amb una sola victòria. Els 14 punts de Gantt van ser el millor aval per al conjunt castellà.

Per contra, l'Actel Força Lleida va patir una important derrota a la pista del Leyma Corunya, que escala posicions en la classificació després del triomf intersetmanal a Ourense. Tot i els 14 punts de Miquel Feliu, el més ben valorat del seu equip i amb 19 punts, els corunyesos sempre van dominar el partit i van tenir en els 18 punts de Sanz i els 16 de l'exmanresà Flis els seus puntals.