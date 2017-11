Un doblet d'Alcácer per tombar el Sevilla

El Barça va aconseguir la seva desena victòria en onze partits a la lliga davant el Sevilla al Camp Nou. Un doblet de Paco Alcácer, que tornava a ser titular per primer cop enguany a la competició.

El partit va començar amb molt dinamisme, en gran part, per la rapidesa del terreny de joc a causa de la pluja. En aquestes condiciones, els blaugrana es van trobar còmodes des del principi. Així, les ocasions no van tardar a arribar per part dels culers. Primer una rematada de Busquets a l'àrea petita que va ser refusada sota pals per la defensa sevillista. Un minut més tard, Rakitic amb un xut llunyà que va sortir fregant el pal.

Els d'Ernesto Valverde van sortir concentrats a marcar com més aviat millor. Tot i això, abans del gol local, el davanter colombià del Sevilla, Muriel, va aprofitar una errada d'Umtiti al mig del camp per endur-se la pilota cap a la porteria contrària amb l'única oposició de Piqué. Per fortuna blaugrana el seu xut va sortir desviat. Després del primer avís visitant, al minut 23, Alcácer va aprofitar una greu errada d'Escudero en el control per plantar-se sol davant David Soria i batre'l amb un xut ras.

El gol va tornar a esperonar els blaugranes, que havien perdut una mica el control del joc en els darrers minuts. El mateix Alcácer en va tenir una molt clara al cap de dos minuts, però no va precisar la seva rematada. Amb tot, el Sevilla va millorar als instants finals del primer temps, però va seguir sense trobar la profunditat, ni la constància en el seu joc.

L'estratègia, un maldecap

Els jugadors balugrana no van comparèixer al terreny de joc fins ben entrada la segona part. El fluix inici local va permetre als d'Eduardo Berizzo fer un pas endavant i dominar el primer quart d'hora del segon temps. En aquest període de temps, els sevillistes van fer l'empat a un. L'argentí Pizarro va aprofitar una mala defensa del Barça per avançar-se en un córner i fer la rematada que suposava l'empat.

Fins que la pilota no va entrar a la porteria de Ter Stegen, l'equip no va reaccionar. Abans, per,ò Sarabia va tenir l'empat en una passada a l'espai de Banega però la seva rematada es va topar amb una providencial cama de Semedo. Tot i això, els locals es van sobreposar ràpidament i Gerard Piqué va avisar en una excursió fins a la frontal de l'àrea que va acabar amb un potent xut que es va estavellar al travesser.

Alcácer es reivindica

Els culers començaven a trobar espais en una defensa sevillista molt avançada i poc compacte. En una de les internades de Leo Messi, l'argentí va obrir la pilota a la banda dreta, des d'on Rakitic va fer una magnífica centrada als peus d'un Alcácer que només va haver d'empènyer la pilota.

Amb el segon de valencià, l'equip tornava a posar-se davant a vint minuts per al final. Lluny de tancar-se, els de Valverde van seguir pressionant la sortida de pilota sevillista i es van apoderar novament del control de la possessió. En una altra de les arribades barcelonistes, Suárez va reclamar unes possibles mans de Lenglet en el refús de la pilota, però no van ser assenyalades.

Al minut 80, Messi es va anticipar a la defensa sevillista per fer un xut des de la frontal que va acabar amb una gran intervenció del porter suplent, ahir titular, del Sevilla, David Soria. Aquesta va ser la darrera ocasió clara del partit. Llavors, el matx va perdre ritme i el cansament físic es va imposar en els dos equips.

Amb la banqueta ja sacsejada per Valverde, donant entrada a Paulinho i Deulofeu, al 85 va substituir un lesionat Rakitic després de rebre una puntada al turmell que el va deixar adolorit.

El Barça dominava la possessió i en el joc d'espais, tenia les de guanyar. Els blaugrana van tenir l'última ocasió al darrer minut del temps afegit en un dos contra un de Deolofeu i Suárez. La passada del primer però, no va ser del tot precisa i el matx va finalitzar amb l'avantatge mínim de 2-1.

La victòria blaugrana situa els d'Ernesto Valverde a quatre punts del que s'ha convertit, contra tot pronòstic, en el principal perseguidor dels culers pel títol de lliga, el València. El pròxim partit del Barça serà el 18 de novembre en la seva visita a Butarque per enfrontar-se al Leganés. La competició domèstica s'atura ara dues setmanes pels compromisos de repesca, d'equips que opten a les últimes places del Mundial.