Un fluix inici penalitza l'Espanyol davant l'oportunisme de l'Alabès

L'Espanyol va caure per la mínima a Vitòria contra l'Alabès, tot i tenir a tocar l'empat. Els de Quique Sánchez Flores van patir molt durant els 90 minuts, especialment per la lesió de Mario Hermoso al minut 40 de joc.

Els locals van marcar l'únic gol del partit, pràcticament als segons que la pilota comencés a rodar. L'autor va ser Christian Santos amb un gran xut de volea. En una primera part sense grans ocasions, els vitorians van saber treure avantatge a costa d'un Espanyol que es va quedar amb un menys als cinc minuts del descans.

Els blanc-i-blaus van canviar la cara del partit a la segona part. Els de Quique Sánchez Flores van sortir amb una altra actitud i van ser millors en els següents 45 minuts de joc, tot i la desavantatge numèrica. Els canvis i una millora important en el joc van fer que els visitants gaudissin de més ocasions. La més clara, un remat de Sergio Garcia que va aturar Pacheco en una intervenció providencial.

D'aquesta manera, l'Alabès va aconseguir la primera victòria en lliga al seu estadi. Un triomf que els dóna oxigen per seguir lluitant amb l'objectiu de sortir del descens. Per la seva banda, l'Espanyol va perdre una bona oportunitat per apropar-se més a les posicions de competició europea.