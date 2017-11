«Hamilton ha anotat però Allen i Mugica han fet un pas endavant»

Seriós, esgotat potser després de la tensió viscuda a la pista. Aleix Duran va arribar a la sala de premsa sense mostrar cap alegria, com si encara seguís concentrat en el partit que acabava de disputar l'ICL i que havia guanyat de manera espectacular, amb una gran contribució coral: «Avui hem tingut deu jugadors a pista».

El tècnic de l'ICL va destacar que l'equip havia complert amb el previst. «Ha estat un guió del que podíem esperar. Un equip difícil en defensa per la versatilitat i el talent. I darrere sap com tancar-se, juga defenses zonals. També ens han fet canvis. Ens havíem preparat bastant, per això hem tingut una regularitat molt alta, fet que ens ha permès tenir la iniciativa en el marcador. Ho hem fet més malament en el tercer quart i ho hem fet bé en el rebot ofensiu. Ells s'han enganxat al partit a cop de triple. Tornar a marxar de nou fora de casa mentalment és dur. Però l'equip ho ha fet amb una maduresa. I hem tingut deu jugadors a la pista».

Sobre aquesta gran aportació col·lectiva, Duran va posar l'accent en dos jugadors: Noah Allen, que va ser titular, i Javi Mugica, que va donar un bon relleu a Ash-ley Hamilton. «Intensitat, comunicació, experiència; per tot això vam fitxar el Javi», va destacar Duran de Mugica.

«Això em fa estar molt content», va continuar explicant sobre l'aportació de tots els jugadors que van trepitjar la pista. «Necessitem deu jugadors. Avui ha estat Hamilton qui ha anotat, un altre dia va ser Lundberg o Muñoz. Aquests dos jugadors venien de sumar pocs punts i avui han fet un pas endavant important», va concloure sobre Allen i Mugica.

Duran també va destacar «l'esforç que s'ha hagut de fer en el partit d'avui. Ahir els equips que han de ser a dalt van guanyar de dos i de tres punts. Els resultats són així. Tots els partits són així. Es promet una lliga molt igualada i amb moltes sorpreses. Per això és important la maduresa mostrada».

El tècnic de l'Iberostar Palma, Xavi Sastre, va destacar la gran superioritat manresana. «Trias, Hamilton i Costa tenen un nivell molt superior al nostre», va assegurar el tècnic mallorquí després de la quarta derrota seguida del seu equip i «de les baixes que ens estan penalitzant».