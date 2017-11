L'Igualada HC guanya a Itàlia i deixa l'eliminatòria europea encarrilada

L'Igualada Hoquei Club va aconseguir una bona victòria per 1-3 a la petita pista del Carispezia Sarzana italià en l'anada dels setzens de final de la Copa CERS, un resultat que permet al conjunt arlequinat fer un pas endavant molt important en la lluita per passar a la següent eliminatòria. El mes vinent, a les Comes, ho hauria de corroborar sense gaire dificultats. Com era d'esperar, les dimensions de la pista, molt més estreta que el que se sol veure a les competicions estatals i en els equips punters d'Europa, va condicionar el joc de l'equip de Ferran López, tot i que els seus integrants ja venien avisats de casa i havien entrenat durant la setmana en una pista de 17x34 metres, lluny dels 20x40 habituals.

Aquests metres de menys es van notar en les primeres accions dels arlequinats,ja que en defensa van patir les ràpides arribades del contrincant i en atac arribaven sobrats als peus del porter italià Simone Corona. Un cop adaptats a la reduïda pista italiana van començar a caure els gols i a imposar-se nítidament sobre els roig i negres de Sarzana. El primer gol de la nit el va marcar Sergi Pla, al minut 16, després d'una bona jugada d'equip. I el segon va arribar quan Teti Vives va recuperar la pilota a la zona de mitjos i es va escapar fins a situar-se davant del porter Corona per despistar-lo i just al moment oportú passar-li la pilota a Jordi Méndez perquè fos aquest qui la clavès al fons de la xarxa, al minut 21 de partit.



Gols al final

Després del descans, la dinàmica de joc dels igualadins es va mantenir en un bon ritme. Per al seva part els italians que van començar forts no van aconseguir construir una opció perillosa pels homes de Ferran López, tot i que van disposar de bones oportunitats que Elagi Deitg va reduir a anècdotes. Com els 2 penals que va parar al minut 28 i 41 del local Xavi Rubio. Francesco Borsi si que va aconseguir transformar un penal al minut 38 marcant el primer del Sarzana. Els darrers minuts l'Igualada no va tenir un atac gaire vistós però va ser força resolutiu. Al minut 44, Sergi Pla va aconseguir encarrilar l'eliminatòria amb el tercer gol dels arlequinats fruit d'una jugada nítida i senzilla.

El partit també va servir perquè el propi Méndez i Gerard Miquel, dos jugadors del planter, poguessin debutar a Europa.