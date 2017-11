El Barça arrasa, la Penya guanya amb èpica i David Navarro decideix a Múrcia

El Barça Lassa continua el seu procés de recuperació i ahir va sumar la seva segona victòria consecutiva, després d'haver encadenat cinc derrotes: l'equip de Sito Alonso va apallissar el Bilbao Basket a Miribilla (83-104). L'exmanresà Adam Hanga va ser el màxim anotador del Barça, amb 15 punts.

Molt més emocionant va ser el triomf del Divina Joventut davant el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya (103-101). La segona victòria seguida verd-i-negra va arribar en un partit inoblidable pels badalonins, que van forçar dues pròrrogues quan ho tenia tot perdut. Només la fe dels homes de Diego Ocampo pot explicar el que va passar a l'Olímpic. Un triple de Sergi Vidal a quatre segons del final del temps reglamentari va forçar la primera pròrroga (79-79) i una cistella de Patrick Richard després d'un robatori de pilota la segona (90-90).

També va tenir un caire èpic el triomf de l'Obradoiro a Múrcia (60-62), rubricat per l'esparreguerí David Navarro. Com la temporada passada, el conjunt gallec va guanyar al límit a la pista murciana, aquesta vegada amb una esmaixada en un partit amb un marcat accent defensiu, com acostuma a passar en els enfrontaments entre aquests equips.

Un altre duel que es va decidir en els últims instants va ser l'Unicaja-Baskonia (72-73). El conjunt vitorià va aconseguir la primera victòria a domicili d'aquesta temporada a la Lliga Endesa amb una cistella Johannes Voigtmann. L'alemany va ser el millor baskonista amb 9 punts, 12 rebots i 19 de valoració. La rèplica final de l'Unicaja, un triple de Nedovic, no va entrar i la victòria es va escapar del Martín Carpena.



Quintana debuta amb derrota

El Betis, que estrenava entrenador a la banqueta amb Óscar Quintana després de la destitució d'Alejandro Martínez, no va reaccionar amb el nou tècnic i se situa amb un balanç de 0-7 després de perdre per 81-90 davant un Movistar Estudiantes més centrat en els moments crucials.

Per la seva banda, el València se situa com a segon classificat en solitari, amb un balanç de 6-1 (només per darrere del Madrid), després del seu triomf per 87-78 davant el San Pablo Burgos, que ha perdut els set partits jugats. I el Gran Canària va frenar la trajectòria del Fuenlabrada, a qui va superar per 87-65.