El Breogán s'exhibeix de nou a casa i es manté imbatut

Un període, amb prou feines deu minuts. Això és el que va durar la resistència del Tau Castelló en la seva visita a la pista del líder, el Breogán, que es manté invicte després de passar per sobre del seu rival d'ahir per gairebé 30 punts de diferència.

Després del 19-19 del primer quart, el Breogán va prémer l'accelerador als dos costats de la pista: va anotar encara més que en els primers deu minuts i només va encaixar 8 punts. Resultat: al descans, l'equip gallec ja guanyava per 41-27 amb una gran aportació de l'exmanresà Guille Rubio, que havia anotat 10 dels seus 13 punts.

A la segona part, el més destacat va ser Johan Löfberg, que va acabar amb 21 punts. L'ala suec, un dels màxims anotadors de la LEB Or, va assumir el protagonisme ofensiu que no va tenir Salva Arco: el navassenc, que anota més de 15 punts de mitjana, ahir només en va sumar 5. Però el Breogán no el va trobar a faltar, ja que l'equip de Natxo Lezcano va demostrar que té una gran varietat de recursos.

L'ala-pivot Emir Sulejmanovic, format al planter del Barça i ara cedit pel Fuenlabrada, va ser el segon màxim anotador dels gallecs, i va aportar 14 punts sortint de la banqueta. En global, una nova demostració de força del líder de la categoria i d'un dels equips que apunta a gran candidat a l'ascens, juntament amb l'ICL Manresa. Al seu costat, el CB Prat es destaca com al gran revelació de la temporada a la LEB Or, amb el mateix balanç que l'ICL (6-1).