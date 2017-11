El Catalana Occident cadet no posa fre a la bona ratxa

Els manresans no van donar cap possibilitat al Platges Mataró

El Catalana Occident cadet no s'atura i suma el seu vuitè triomf en la lliga regular de Preferent, on es classifica com a segon empatat amb el líder, el FC Barcelona.

Aquesta jornada va vèncer a casa de manera contundent (75-41) el Platges Mataró CAM en un partit d'absolut domini bagenc.

Va ser només al primer període quan el poc encert dels jugadors manresans va provocar que el marcador fos anivellat, tot i així eren ells mateixos els que, una vegada més, gràcies a una intensa defensa tenien el control del matx.

En el segon quart es va obrir una gran escletxa que seria definitiva en la victòria del Catalana Occident. Es va mantenir la bona actitud defensiva i la sort de cara a cistella va ser rotunda, ja que es van sumar fins a 28 punts i els del Maresme només en van aconseguir anotar 9.

Amb aquesta gran diferència a l'electrònic, la segona part del matx va ser poc competitiva. Tot i així, els locals es van mostrar concentrats i van fer augmentar encara més el marge del marcador.