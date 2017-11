El Club Rítmica Manresa triomfa a la Copa Catalana

La gimnàstica rítmica es va apoderar del Nou Congost durant tot el diumenge. Des de les 9 del matí fins gairebé les 8 del vespre, 770 gimnastes de 50 clubs van competir en la 3a fase del Trofeu Tardor de la Copa Catalana, última ronda prèvia a les fases finals. Aquesta competició es va celebrar a Manresa per tercer any consecutiu, gràcies a l'organització del Club Rítmica Manresa i amb la col·laboració de la Federació Catalana de Gimnàstica, l'Ajuntament de Manresa i el Consell Català de l'Esport.

L'assistència de públic va deixar molt satisfets els organitzadors, amb un molt bon aspecte de les graderies durant tot el dia. En aquest sentit, comptar amb unes instal·lacions superiors a les habituals i situar la competició al centre de Catalunya provoca una important afluència d'espectadors.



Podis per a tots els equips locals

Pel que fa a la participació dels equips manresans, els resultats van ser pràcticament inmillorables. Així, el primer conjunt en competir va ser l'infantil, format per Lidia Martín, Laia Sancho, Jara March, Neus Calvés, Maria Ayerbe i Martina Leiva. Aquest grup va quedar primer en cèrcol i segon en mans lliures.

Més tard va arribar el torn del cadet. L'equip de Marta Richarte, Marta Ferrer, Lucía Porcel, Clàudia Obiols, Jana Rubio i Júlia Gràcia va aconseguir la primera posició en el seu exercici amb cinc cintes. El 25 de novembre, el cadet presentarà aquest mateix exercici en els campionats estatals base a Alacant, pel que el test d'ahir era força important.

L'últim equip en competir en representació del Club Rítmica Manresa va ser el benjamí, que també va aconseguir arribar al podi. En aquest cas, el conjunt integrat per Bruna Ambrós, Ariadna Ambrós, Maria Altimiras, Ivet Colldeforn, Rosa Martín i Berta Sancho va obtenir un meritori tercer lloc amb un exercici de mans lliures, a la tarda.



Sense temps per parar

Amb una quantitat tan gran de gimnastes, no hi havia lloc per fer pauses. En tot el dia, només es van aturar les actuacions per fer 3 entregues de premis de 10 minuts i perquè el jurat dinés durant 45 minuts més.

El Nou Congost estava perfectament habilitat per tal que les esportistes poguessin escalfar i preparar-se abans de participar davant el jurat a la zona central de la pista. D'aquesta manera, entre la prova d'un equip i el següent no es perdia gens de temps. El pas de vestits brillants i de colors era constant al pavelló, sempre amb una música que acompanyava els moviments de les gimnastes en tot moment.

Per puntuar, hi havia dos jurats. Mentre un grup valorava una actuació, l'altra part del jurat ja estava observant el següent exercici. A més a més, cada membre del grup d'experts analitzava només un aspecte de cada equip, de manera que podien estudiar cada detall a la perfecció. Després de tota la jornada, el CR Manresa ja pensa en acollir la Copa Catalana per quart any seguit.