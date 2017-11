El Girona confirma l'adaptació a la categoria amb el tercer triomf seguit

El Girona marxarà a la tercera aturada per compromisos internacionals demostrant que la seva adaptació a Primera Divisió és un fet. Després de superar el Reial Madrid la setmana passada, els homes de Pablo Machín van assolir els tres punts en un partit de la seva lliga, és a dir, contra un rival que també ha de lluitar per mantenir la categoria. Els gironins van lligar de mans i peus un Llevant que deu dies enrere havia vençut a Montilivi per 0-2 en partit de Copa i ja sumen 15 punts, una xifra considerable després d'onze jornades de competició.

A la primera part, dues accions impulsades per Granell van comportar perill a la porteria de Raúl Fernández, però el gol no va arribar fins a l'inici de la represa. Va ser Borja García qui va aturar una pilota amb la cama dreta i va etzibar un fort xut que va tocar el travesser abans d'entrar a la porteria valenciana.

El Llevant va intentar atacar, tot i que sense gaire profunditat, i sis minuts abans del final va arribar el segon gol en una contra entre Portu i Pere Pons. Aquest va fer la passada de la mort i Stuani va rematar a porteria buida. En el temps de descompte, el turc cedit pel Vila-real Enes Ünal va rematar de cap una bona centrada i va posar un minut d'emoció, ja que el Llevant va penjar una última esfèrica sense perill.