El Gironella rep tres gols a pilota parada i surt derrotat

El Gironella va tornar a encaixar una nova derrota després de caure a casa davant l'imbatut Matadepera en un partit on els jugadors berguedans van cedir tres gols a pilota aturada.

Els visitants van sorpendre els locals amb un plantejament de possessió de pilota i intentant tenir el ritme de partit. El Gironella va avançar-se amb un gol matiner gràcies a Uribe. El Matadepera va poder empatar deu minuts més tard després d'un servei de córner. El partit va entrar en una dinàmica on cap equip era el clar dominador i no hi havia ocasions de gol. Quan semblava que s'arribaria al descans amb l'empat a un gol, els visitants van aprofitar una errada a la sortida de pilota local per materialitzar un dos contra un i posar l'1-2 al marcador. A la represa el Gironella va sortir amb molta intensitat per intentar empatar. El Matadepera va ampliar les distàncies després d'aprofitar un altre servi de córner.

El berguedans van apujar les línies i van arriscar més, però de nou en una falta lateral el Matadepera aconseguia l'1-4 definitiu.