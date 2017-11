Els de Jose Solivelles no perden de vista el grup d'equips capdavanters

? Gràcies als punts aconseguits com a visitant, un total d'onze dels quinze possibles, el Manresa es manté a una distància curta respecte dels equips capdavanters del grup 1 de Primera Catalana. Amb disset punts en total, els de Jose Solivelles són a cinc del líder Farners, el conjunt més regular fins ara. Els manresans ocupen la setena plaça d'una taula classificatòria molt apretada, tant a la part alta, amb molts candidats a lluitar per les places de privilegi, com com a la part baixa, on també s'ha format un grup de conjunts que no acaben de trobar el bon camí a la competició. El proper diumenge, ja en horari d'hivern (12 h), el Manresa rebrà la visita del sempre perillós Manlleu, equip que la temporada passada jugava a Tercera Divisió.