La Joviat cadet guanya el CB Cornellà amb una segona meitat de manual

Les júniors de la Joviat van imposar-se de manera contundent a la pista del talentós Club Bàsquet Cornellà per un resultat final de 41-64 en un partit on les manresanes eren conscients de la gran importància que suposava la victòria ja que els permetia entrar a la lluita per les dues places per fer promoció d'ascens de grup.

La sortida de la Joviat va estar carregada d'intensitat i encert capaç de clavar un parcial de 0-12. Ben aviat però, les locals van treure tot el seu talent a pista i va arribar una reacció que les apropava al nivell de joc i a l'electrònic.

Va ser en el segon quart quan les bagenques van desconnectar en defensa i les locals ho van aprofitar per anivellar el resultat i posar-se dins el partit. Només sis punts era la diferència entre ambdós equips quan es va arribar al descans.

Els mals minuts defensius de les de Manresa no podien continuar si volien fer-se amb el triomf, així que una sortida excel·lent en la represa va fer sortir de dubtes a tothom. Una alta qualitat defensiva, l'encert en atac, la solvència en l'u per u i la superioritat a nivell de joc de les bagenques va negar qualsevol opció del Cornellà, que va veure com la Joviat ampliava la diferència en l'electrònic i feien mèrits per aconseguir el triomf.

Les manresanes no tenen la propera cita fins al dia 18 de novembre, que serà a casa contra el Joventut Badalona Femení A.