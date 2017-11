La Joviat cau en la seva lluita contra un bon Sant Adrià

El conjunt sènior femení del Bàsquet Joviat va caure a casa davant el Femení Sant Adrià B per un resultat final de 51-65.

L'enfrontament va començar amb un ritme alt imposat per les manresanes, que van anotar un parcial d'11-5 en el primers minuts del partit. No obstant, les coses es van capgirar ràpidament, ja que les jugadores del Besòs van saber aprofitar les errades de la Joviat per donar la volta al marcador i acabar imposant-se ja en el primer període. El partit va continuar amb domini visitant, tot i que la Joviat persistia en la lluita. La poca efectivitat manresana, però, va impedir la remuntada en un partit on es va poder gaudir d'estones de molt bon bàsquet.