El júnior manresà encaixa un parcial de 22-1 i trenca la dinàmica de victòries

El júnior del Catalana Occident Manresa trenca la seva bona ratxa ja que perd per 71-61contra el Basket Almeda, un equip que venia de vèncer a la pista del Joventut de Badalona.

Els jugadors manresans eren conscients de la dificultat d'aquest duel, ja que s'enfrontaven a un bon equip amb episodis d'irregularitat al llarg d'aquesta temporada però que acabava de demostrar que era capaç de derrotar a un dels millors equips de Catalunya, el Joventut.

El partit va començar espès, sense un domini clar de cap equip tot i que ben aviat eren els locals els que clavaven un parcial de 8-0 i obrien la primera tímida escletxa en l'electrònic.

Va ser al segon quart quan els manresans van trobar la comoditat dins la pista i van imposar el seu joc. A base d'agafar rebots i trobar l'encert van poder anivellar el marcador i encarar el descans amb màxima igualtat.

A la represa el Catalana Occident va posar una marxa més i va aconseguir el control tant del joc com del marcador, tot i que no va poder establir distàncies notables, i quan faltaven quatre minuts per acabar el tercer període, els locals van agafar les regnes del matx i van capgirar totalment el marcador.

Un parcial del 22-1 entre el tercer i el quart temps, va ser la conseqüència d'una desconnexió manresana, que va abaixar els braços i va deixar de competir.

Tot i uns bons darrers minuts del Catalana Occident, ja no hi havia res a fer, s'impossibilitava la remuntada amb una marcador amb tanta diferència i un Basket Almeda molt envalentit.