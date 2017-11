L'Artés goleja l'Olvan i es consolida en el primer lloc de la lliga

L'Artés va sumar aquest cap de setmana la sisena victòria de la temporada i encara no ha perdut cap partit de la campanya d'enguany. El conjunt del Bages és el segon equip amb més gols a favor (24), només superat per una diana per la Monistrolenca, i el que, de moment, han encaixat menys gols (9). L'Artés és un conjunt molt fort a casa, on ha sumat tots els punts possibles, mentre que com a visitant ha cedit dos empats. El pròxim cap de setmana visita el cuer, el Navàs B.