L'Asfe aconsegueix la primera victòria com a local gràcies a la forta defensa

La primera victòria com a local va arribar aquesta jornada per al conjunt sènior de l'Asfe Sant Fruitós, que va vèncer per 58-37 el Club Bàsquet Sant Just.

L'inici del duel va estar ple de sotracs, amb un joc espès que no va permetre que cap dels dos conjunts anotés amb fàcilitat. No obstant, des del primer moment les jugadores del Bages van mostrar-se, com és habitual, molt sòlides i segures en defensa, fet que va dificultar encara més el joc ofensiu del conjunt barceloní.

En el segon quart es va mantenir una crònica semblant: poca fluidesa en el joc, descontrol i un ritme irregular. L'electrònic estava constantment anivellat, cap dels dos equips aconseguia obrir l'escletxa i marxar en el partit. Tant era així que es va arribar a la mitja part amb només quatre punts de diferència que beneficiaven al conjunt local (24-20).

Durant els primers minuts de la represa semblava que la dinàmica de la primera meitat es mantindria, no s'aconseguia veure domini per part de cap conjunt, que seguien mancant d'encert. Va ser a la meitat del tercer quart quan el joc ofensiu de l'Asfe semblava ser més eficient, ja que va aconseguir tancar el període amb un avantatge de deu punts (39-29).

Amb el partit obert s'encaraven els darrers i definitius deu minuts. Les bagenques mai van perdre la contundència defensiva però calia posar una marxa més en atac per tal de sentenciar el duel. I així va ser, les noies poc a poc van anar sentint-se còmodes de cara a cistella mentre que les de Sant Just Desvern no van acabar trobant la manera d'anotar. Finalment, victòria clara per a les noies de l'Asfe.