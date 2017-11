L'Avià B goleja contundentment el Santpedor i surt del descens

No hi va haver gaire història en el partit disputat dissabte al Municipal Alfons Gonfaus d'Avià. Els locals van dominar des del principi davant un Santpedor que no va comparèixer al terreny de joc.

Els de Xavier Ortega van passar per damunt d'un equip santpedorenc que es va mostrar molt poc intens durant els 90 minuts de joc. Els visitants van acabar de sortir del partit al minut 25, quan l'àrbitre va expulsar un jugador bagenc. Llavors, el duel va perdre intensitat i els berguedans va sumar tres plàcids punts que l'allunyen de les posicions de descens.