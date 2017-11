L'Esparreguera pateix per tombar el Badalonès i continua com a líder invicte

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Badalonès, al qual es va imposar per un resultat final de 82-75. Amb aquest triomf, els esparreguerins es mantenen, una setmana més, com a líders en solitari del grup 1 de Copa Catalunya.

En el primer quart, els jugadors visitants van fer una bona sortida, amb un gran nivell en defensa i amb encert en el llançament exterior. Tot seguit, els locals van reaccionar i es va posar un punt per davant al final del període (19-18). En el segon, els jugadors del Baix Llobregat Nord van demostrar la seva superioritat respecte al rival i van obrir un forat de setze punts a la mitja part de l'enfrontament (47-31).

En el tercer quart, els badalonins van sortir molt endollats i, liderats per l'interior Marcos Morales (que va finalitzar amb 28 punts), van clavar un contundent parcial de 4-22 per posar-se per davant en l'electrònic. Poc després, els jugadors dirigits per Oscar Navarro van poder córrer i van tornar a capgirar el marcador (62-57). En els deu darrers minuts, els homes esparreguerins es van mostrar sòlids i van poder mantenir la diferència i sumar un nou triomf. D'altra banda, ahir es va dur a terme al pavelló Ramon Martí la presentació de tots els equips del CB Esparreguera de cara a la temporada 2017-18.