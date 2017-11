L'Igualada femení fa un pas endavant i supera un combatiu Sporting Maonès

L'Igualada femení va sumar una justa victòria per fer un pas endavant contra el penúltim classificat, l'Sporting Maonès, que tot i la posició en què es troba a la lliga va demostrar ser un equip molt competitiu i no va posar gens fàcil les coses a les igualadines.

En els primers deu minuts de partit les jugadores locals van estar millor i van fallar l'ocasió més clara fins al moment. Les visitants van entrar dins el partit de mica en mica i van gaudir de quatre ocasions d'un contra un davant el porter, però van fallar. Just abans d'arribar al descans la visitant Marina va aprofitar un ràpid contraatac per posar per davant l'Igualada i donar tranquilitat per afrontar la segona meitat, 0-1. A la represa la dinàmica no va canviar i les igualadines van començar a crear perill. Mariona va posar el partit molt de cara per a les anoienques després de marcar el 0-2. L'equip local va fer l'últim intent per intentar escurçar distàncies i entrar de nou dins del partit. Les balears van tenir una ocasió molt clara en què la pilota va estavellar-se al pal i seguidament van gaudir d'una nova ocasió per retallar diferències.

L'Igualada va aconseguir fer mal al contraatac i en una d'aquests va aprofitar per sentenciar el partit amb el 0-3, obra d'Aroney. Les locals van aconseguir marcar el gol de l'honor en el temps afegit. La setmana vinent les jugadores igualadines rebran la visita al seu camp del totpoderós FC Barcelona.