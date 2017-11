El Madrid no enlluerna però pot resoldre amb solvència

El Reial Madrid només es va divertir a partir del moment en què tenia el partit guanyat i va sumar tres punts imprescindibles contra un Las Palmas que segueix mostrant-se poc sòlid. Els canaris van aguantar fins que Casemiro va inaugurar el marcador al final de la primera part, en el primer gol de cap del seu equip aquesta temporada. Va ser, però, després d'un altre golàs de Marco Asensio que els locals es van deixar anar i van mostrar bon futbol a la seva soferta parròquia, aquest any.

El conjunt de Zidane, que ahir no disposava de Modric al centre del camp, va mostrar a la primera meitat que no es troba en un bon moment, i sobretot la seva parella de davanters, Benzema i Cristiano Ronaldo, que van marxar del camp sense foradar la porteria contrària una altra vegada. Las Palmas, que té un entrenador, Pako Ayestarán, que encadena dotze derrotes seguides entre el València i el conjunt insular, va situar cinc defenses, com el Girona, però li va faltar crear perill i es va ensorrar després del gol de Casemiro prop del descans

A la represa tot se li va acabar d'enfonsar, a l'equip d'Ayestarán, amb l'obús a l'escaire que va enviar Marco Asensio. Aleshores sí, el Madrid va començar a ballar el rival i haurien pogut caure més gols, però només va entrar el d'Isco, que, sorprenentment, segueix sent el màxim golejador de l'equip. L'aturada arriba en un bon moment per a un Madrid que ha de refer-se abans de visitar l'Atlètic el proper dia 18.