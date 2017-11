El Manresa es manté ferm com a visitant

El Manresa va tornar al lloc on fa dos anys i mig va perdre una imbatibilitat, lluny del Congost, que va durar trenta-tres partits (dos anys sense perdre a domicili). En aquesta ocasió, la victòria va somriure a un Manresa que va mostrar, una altra vegada lluny del Congost, la seva millor imatge. Els manresans van forjar el triomf gràcies a la seva solidesa defensiva i, també, a l'aprofitament de la meitat de les ocasions que va tenir davant la porteria rival.

La primera part es va viure amb domini altern d'ambdós equips, sense un clar dominador del joc. Poques ocasions clares al llarg dels primers 45 minuts (tres en total). Una d'elles el 0 a 1 amb què es va arribar al descans. El primer ensurt es va viure a l'àrea de Tienda, quan després d'un refús defensiu la pilota va caure a peus de Diego, es va haver d'esforçar, arran de terra, per neutralitzar el perill (min 8). La resta de minuts, fins pràcticament la mitja hora de joc, van anar passant sense que els cors dels aficionats presents a la Verneda s'alteressin gaire. Cap equip trobava el botó adient per fer quelcom més que pessigolles al seu rival. Fins que arribaria l'avantsala del 0-1, al minut 28. Un obús de Marçal Lladó des del balcó de l'àrea se'l va traure com va poder de sobre Uri Llaveria, el refús va quedar a peus de Biel Rodríguez i aquest aconseguia el primer gol del matí, encara que va ser anul·lat per un més que dubtós fora de joc. El Manresa es va quedar amb la mel a la boca, encara que va tornar a testar la dolçor un parell de minuts després. Una jugada pràcticament calcada a la anterior alteraria per primer cop, ara sí, el marcador de l'històric camp barcelonès. Rematada des de la frontal de l'àrea gran de Marçal Lladó, Uri Llaveria que refusava a mitja altura i la pilota cau a peus de Bernat, que la fica al fons de la xarxa (min 30). Sense gaire canvis de guió i sense patiments per a l'equip manresà s'arribaria al descans. Tot obert de cara a la segona part, però pintava bé per als visitants.

A la represa el Júpiter va fer un pas endavant. Als primers minuts va tenir més la pilota però seguia tenint al davant un equip ferm que no deixava escletxes que perjudiquessin el seu porter. La primera gran ocasió va ser una triple rematada manresana que podia haver significat un més que tranquil·litzador 0 a 2, però el porter Llaveria i un defensa pràcticament sota pals van evitar les rematades a boca de canó de Sergi Soler i Javi López. L'última rematada de Brian sortia per sobre del travesser (min 50). Poc després arribaria l'empat, quan Solernou feia caure Diego dins l'àrea i Tacón encertaria de penal (min 54).



Del 2 a 1 a l'1 a 2

El Júpiter va seguir, durant uns minuts, amb una mica més de possessió de la pilota que el Manresa, però tots els seus intents ofensius morien més enllà de la línia de fons, ja fos per mala punteria o per refusos defensius que anaven a córner. De fet, més enllà de situacions a pilota parada, només amb una internada per l'esquerra protagonitzada per Diego (el millor jugador local), culminada per Chiqui amb una gran gardela des del balcó de l'àrea i a la qual Tienda va respondre magníficament amb una mà al costat del travesser (min 66), es podria resumir el perill real creat pels barcelonins.

Si amb quatre minuts de diferència es va passar del possible 0-2 a l'empat a un, en tan sols dos minuts es va passar del possible 2-1 a l'1-2. Una centrada des de la banda esquerra de Solernou el rematava a boca de canó Javi López, que començava a traçar la línia de la victòria (min 68). Cinc minuts més tard arribaria l'estocada definitiva, després d'una jugada que naixia en un córner a favor de l'equip gris-i-grana. Diego sacava des de la cantonada, Tienda es feia amb la pilota i iniciava una jugada que es desenvoluparia per l'esquerra de l'atac manresà i que culminarien Marçal Lladó, amb una assistència sobre l'arribada de Brian, i aquest, que amb una rematada des de més enllà del balcó de l'àrea va fer inútil l'esforç d'Uri Llaveria (min 73).

Amb l'1 a 3 el Manresa va saber adormir el partit quan tenia la pilota i controlar el seu rival desesperat en busca d'un gol per remuntar. Poques noticies, doncs, a les àrees. Això sí, Chipi va poder posar la cirereta al pastís (min 90), però la seva rematada a boca de canó va ser salvada per Llaveria. Hagués estat un millor final, però els tres punts ja eren al sarró.