Un parcial de 0-15 condemna l'Artés a la derrota contra el Lliçà

El Club Bàsquet Artés va encaixar una nova derrota, en aquesta ocasió a la seva pista davant el Lliçà d'Amunt, que es va imposar per un resultat final de 66-73. Abans del partit es va dur a terme la presentació de tots els equips del conjunt bagenc de cara a la temporada 2017-18.

Els jugadors artesencs van fer un gran inici i van anotar un parcial d'11-1, però els visitants van reaccionar de seguida i van acabar el primer quart amb només quatre punts de desavantatge (17-13). En el segon període, el Lliçà va fer gala del seu joc interior, liderat per un Andrew McCarthy que va acabar amb 29 punts, però els bagencs van poder ampliar la renda fins al 37-31, amb el qual es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

En el tercer quart, els jugadors dirigits per Toni Manyosas van tenir un percentatge baix en el llançament exterior, fet que va aprofitar el conjunt visitant per retallar distàncies i arribar als deu darrers minuts amb empat a 48 en l'electrònic. En aquests, els locals van sortir malament i van rebre un contundent parcial de 0-15. Tot i aquest cop dur, els artesencs no es van rendir i van ser capaços de posar-se a només tres punts, però no van poder culminar la remuntada i van caure. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés visitarà la complicada pista del Badalonès, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte, 11 de novembre, a partir de les 19.30 hores.