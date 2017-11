El Pradenc continua amb problemes de cara a gol

La ratxa negativa del Pradenc continua ampliant-se. Ahir va encaixar la vuitena derrota de la temporada i continua sense conèixer la victòria a la lliga.

El resultat, però, és enganyós, ja que l'equip entrenat per Josep Maria Sala va lluitar més del que reflecteix el marcador. El Sant Julià va avançar-se al minut 6 i al 19 van empatar els locals en un gran contraatac col·lectiu. El duel es va mantenir igualat fins poc abans del descans, quan al minut 41, amb un gol en pròpia, i després amb l'1-3 es trencava la tònica del matx i suposava un cop molt dur per als locals.

A la segona part, el Pradenc va dominar però no va gaudir de gaires opcions per remuntar el resultat. I és que la defensa del Sant Julià es va mantenir ben organitzada i pràcticament no va deixar cap espai entre línies. Els de Sala no van reaccionar i s'evidencia que segueixen amb problemes de cara a porteria. De fet, en 10 partits només han estat capaços d'anotar vuit gols, i són el segon pitjor equip ofensiu de la lliga.

Amb el partit resolt, el Sant Julià encara va tenir temps de fer el quart gol en un altre bon contra-atac. El resultat deixa el Pradenc en la penúltima posició i a set punts de la permanència.