Quasi tres-cents corredors es deixen seduir pels 10 Km del Pont de Vilomara

Just Sociats, Enrique Luque i Xavier Tomasa encapçalen una sortida multitudinària reportatge gràfic: SALVADOR REDÓ

La dotzena edició dels 10 Km del Pont de Vilomara-Memorial Alcalde Evarist no va poder deslliurar-se de la tendència generalitzada en les curses atlètiques populars de casa nostra i va perdre participants respecte d'edicions anteriors. Per contra, la qualitat dels atletes d'elit que hi van prendre part va aixecar-ne el nivell qualitatiu i la duresa, un dels grans al·licients de la prova.

Respecte a la cursa de fa un any, la participació va experimentar una davallada total de 107 atletes. En el còmput de les curses de 10 km masculines i femenines va registrar-se una pèrdua de 73 corredors, mentre la requesta de les curses de promoció va tenir una davallada encara més significativa, perquè enguany només 44 nens i nenes van respondre a la crida, pels 78 d'un any enrere.

L'organització va esmerçar-se a millorar la seva oferta i a l'habitual presència de l' speaker Pol Álvarez va afegir-hi un escalfament dirigit de body combat a càrrec dels monitors de les piscines municipals de Manresa Xavi Abizanda, Mar Varea i Eli Carvajal. La iniciativa va atreure més el públic congregat a la plaça de l'Ajuntament que els atletes.

El berguedà Xavier Tomasa (Inverse Running les Franqueses) va imposar-se en categoria masculina amb un temps de 32' i 56'', trenta-vuit segons, inferior a l'emprat pel darrer guanyador. Mig minut més tard va travessar la línia d'arribada David Martínez (Avinent CA Manresa), que va signar un temps de 33' i 28''. El vencedor de les dues darreres edicions, Enrique Luque (Rios Running de Mataró), va situar-se tercer en emprar cinc segons més que Martínez per completar el circuit.

Pel que fa a les fèmines, Laia Andreu (CA Granollers) va vèncer amb una superioritat aclaparadora, i va aturar el cronòmetre en 37' i 24''. Amb aquest temps va rebaixar de 5 minuts i 28 segons la marca de la darrera guanyadora, Florence Bertholet. En segona posició va situar-se Meritxell Soler (Avinent CA Manresa) amb 41' i 02''. Marta Comas va superar a l'esprint Marta Navarro per un segon (43' i 42'') i va pujar al tercer graó del podi.

Enric Campàs, regidor d'Esports del Pont, va explicitar «el compromís del consistori per mantenir la cursa els propers anys i estudiar si és convenient fer-hi alguna modificació».