La Salle es bloqueja en atac en el pitjor moment i encaixa una nova derrota, ara a Terrassa

La Salle Manresa va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la pista de l'Sferic Terrassa, que es va imposar per un resultat final de 84-71. En els tres primers quarts hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que duien un bon ritme de joc. Es va entrar en els deu darrers minuts amb tres punts de marge per als locals (59-56). En aquests, els manresans es van bloquejar en atac i els locals, que van estar molt encertats en el llançament exterior, van anotar un contundent parcial de 12-0 i es van endur la victòria.