El Sallent es veu superatper un Tona més efectiu en el tram final del partit

El Sallent no va poder aguantar un resultat favorable i es va veure superat per un Tona que va poder remuntar en el tram final del partit. Els visitants van avançar-se amb un gol al minut 3 gràcies a un efectiu contraatac. Això va fer que el Sallent es fes amb el domini de la pilota i intentava crear ocasions amb passades llargues per superar la defensa tonenca.

En el minut 37, penal d'Èric per mans, molt clares, que Uri va transformar per fer l'empat a un. En la segona meitat, el Tona va disposar de diverses ocasions, però no va estar encertats en els un contra un davant de Putxi abans que Mitjans marqués el 2-1. Vuit minuts més tard, Pladellorens va posar l'empat a dos després de marcar-se en pròpia en un córner del Tona. Amb l'empat, els visitants van llançar-se a l'atac per buscar el gol de la victòria a través de diverses ocasions en què van superar l'esquena de la defensa bagenca, fins que Vilaregut va aconseguir marcar el 2-3 en aprofitar una bona assistència de Coll.

El homes de Jordi Capellas van lluitar fins al darrer moment per intentar empatar però van topar amb un sòlida defensa visitant. La setmana vinent el conjunt de Sallent es desplaçarà fins al complicat camp del Sabadell Nord, equip que ocupa les primeres posicions a la classificació.