El Solsona suma una victòria sense un bon joc contra el Juneda

El Solsona va encadenar un nou triomf, enfront del Juneda, després d'un partit poc vistós. Els jugadors solsonins van dominar en tot moment i no van donar cap opció a un rival que va ser incapaç de crear perill durant els noranta minuts. El Solsona va avançar-se amb un gol molt matiner al minut 3. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa la dinàmica no va canviar i fins al tram final del partit els locals no van poder encarrilar els tres punts. Al minut 68 el Solsona aconseguia marcar el 2-0 i finalment, en el darrer minut del partit, el porter suplent local va marcar el definitiu 3-0.