Xavier Tomasa: «Estic en un moment de forma òptim»

El berguedà Xavier Tomasa (Inverse R. les Franqueses) va irrompre als 10 Km del Pont assolint un triomf folgat. Tomasa va assenyalar que «m'he trobat molt bé. Des que vaig competir a la Desert Run, a Erfoud, el Marroc, i vaig vèncer, em trobo en un estat òptim de forma». Respecte a la prova d'ahir, Tomasa va explicar que «a partir del segon quilòmetre David Martínez i jo hem marxat. Hem col·laborat fent relleus per consolidar l'escapada. Superat el 5è km, abans d'iniciar la pujada, he atacat en David. Després d'obrir forat he aconseguit mantenir-lo».

David Martínez, l'atleta de l'Avinent CA Manresa, va mostrar-se satisfet amb el segon lloc aconseguit. «Volia fer els primers cinc quilòmetres amb la màxima rapidesa per deixar enrere atletes amb més experiència en curses de muntanya com Just Sociats i Enrique Luque». L'estratègia va sortir bé, però «ambdós m'han atrapat just després de coronar, en iniciar la baixada. Fins i tot han agafat uns metres d'avantatge, però en el tram final d'asfalt he pogut recuperar el terreny perdut i superar-los». Enrique Luque (Rios Running) va ratificar el relat de Martínez. «Hem fet el darrer tram quasi junts en David, en Just i jo, fins que a 400 metres de l'arribada, en David ens ha deixat per imposar-se a l'esprint». El guanyador de les dues darreres edicions no estava disgustat per no haver assolit el triplet. «Aquest any, el nivell era molt alt i em conformava amb quedar entre els cinc primers. He participat en la cursa quatre anys, i he assolit dues victòries i dos tercers llocs»

Laia Andreu (CA Granollers) va vèncer en fèmines i va rebaixar de 5' i 28'' el temps emprat per la darrera atleta guanyadora. «Hi vaig participar fa anys i venia amb l'objectiu de superar la marca d'aleshores. La cursa forma part del procés de preparació per córrer la marató de La Rochelle (França). He marxat en solitari des de l'inici i he guanyat. Les curses amb pujades s'adapten a les meves característiques». David Ribero (CT Granollers), amb un temps de 36' i 39',' i Cristina López (48' i 46'') van ser els millors atletes locals.



En record de l'alcalde Evarist

L'acte d'entrega de trofeus va guardar un espai per a la memòria de l'emblemàtic alcalde Evarist de la Torre, desaparegut el 3 de novembre del 2007. Cecilio Rodríguez, l'actual batlle de la població, va recordar en el seu parlament que ahir, feia deu anys «moltes persones s'aplegaven al Pont per acomiadar l'alcalde Evarist, qui sempre va vetllar per mantenir una bona convivència entre tots els veïns del poble». Tot seguit va lliurar-se un ram de flors a la seva vídua, María del Carmen Martín».