Els exmanresans Oliver i Oriola, a la llista d'Espanya per a la finestra FIBA

La Federació Espanyola de Bàsquet va enviar ahir a la FIBA la relació dels 24 preseleccionats per als dos partits de classificació per al Mundial de la Xina 2019 que la selecció estatal jugarà aquest mes, i entre els escollit n'hi ha dos amb passat a Manresa: el base Albert Oliver, ara al Gran Canària, i el barcelonista Pierre Oriola. Entre els 24 escollits no hi ha cap jugador de l'NBA, ja que la lliga nord-americana ja va avisar que no els cediria per jugar aquestes eliminatòries. En canvi, sí que n'hi ha d'equips d'Eurolliga, com Oriola i deu més (de Barça, Madrid, Unicaja, Baskonia i València), encara que la competició europea no deixarà de jugar-se durant les dates d'aquesta finestra de partits FIBA.