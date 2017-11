El Gimnàstic infantil torna a empatar sense gols

Els escapulats no fan gaires gols però tampoc en reben

arxiu/Jordi Biel

El Gimnàstic infantil va sumar un nou empat a zero gols davant del fort Jabac i Terrassa. Els jugadors entrenats per Edu Castilla van tornar a desplegar un plantejament defensiu amb una sòlida defensa. Cap equip va ser capaç de desfer l'empat en el marcador durant la primera meitat.

A la represa la dinàmica no va canviar i les defenses van continuar imposant-se als atacs. Els escapulats van gaudir de bones ocasions per intentar endur-se els tres punts però no van estar encertats de cara a gol. La setmana vinent els jugadors bagencs tornaran a jugar al seu camp davant del sempre complicat Cornellà.