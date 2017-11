El Melilla i l'Oviedo, els millors del grup de perseguidors

? L'equip amb més pressupost de la categoria, el Melilla, de moment ocupa el tercer graó de la classificació amb un balanç de cinc victòries i dues derrotes. I just per darrere hi ha l'Oviedo entrenat per Carles Marco, que ve de perdre a la seva pista justament amb el CB Prat. Una derrota que ha deixat els asturians amb un balanç de 4-3 però co mun equip amb potencial per tenir en comptes a l'hora d'ocupar llocs de privilegi durant la temporada.