El Nàstic cadet no està encertat de cara a porteria i cedeix dos punts

El Gimnàstic de Manresa cadet va sumar un injust punt després de ser superior i de generar moltes ocasions clares de gol al Sant Gabriel. Els jugadors d'Adrià Talavera no van estar encertats i no van poder sumar els tres punts. Durant la primera meitat els bagencs van portar el ritme del partit però sense un joc gaire vistós. A la represa l'entrenador Talavera va modificar una mica el sistema i els escapulats, gràcies a una forta pressió a camp rival, van dominar i van generar molt perill. El Gimnàstic va continuar amb una dinàmica molt poc efectiva de cara a porteria i els bagencs no van poder marcar cap gol.