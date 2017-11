Pau López: «No sé quin serà el meu futur, però ja vaig dir que estava feliç»

El porter de l'Espanyol Pau López, que acaba contracte el pròxim 30 de juny, ha afirmat després de l'entrenament d'avui a la Ciutat Esportiva que no sap què passarà amb el seu futur, però ha recordat que ja va dir que "estava feliç i a gust".

"Ara em centro a treballar i no penso en hipòtesis", ha comentat el porter blanc-i-blau, que se sent "valorat i estimat".

A més, ara travessa un gran moment de forma i juga com a titular de la meta espanyolista: "Cada entrenament estic millor i els companys també. És el meu objectiu".

Actualment, el seu agent i el club estan en converses per aclarir la seva possible continuïtat.

Pau López s'ha mostrat satisfet pel seu actual nivell. "El meu bon rendiment és gràcies a l'equip, és un bloc diferent. Si un grup juga millor i defensa millor, al final, a tu també et va millor i més ressaltes", ha explicat.

El del planter, a més, ha destacat que el seu pas per la Premier, on va estar una temporada cedit al Tottenham de Mauricio Pochettino, li ha servit per evolucionar: "A Anglaterra m'han fet entendre més aquest esport i saber com actuar en cada acció. Em sento més segur per prendre decisions en el camp".

En aquest sentit, la rivalitat amb Diego López és positiva per a Pau. "És un dels millors d'Espanya i d'Europa i aprenc cada dia d'ell", ha emfatitzat.

La seva relació, malgrat les queixes del gallec sobre la seva suplència després de ser operat, és bona. "Cadascun és lliure d'expressar-se i defensa el que vol. Tenim una gran relació, és un grup sa", ha postil·lat el català.

A nivell col·lectiu, Pau López ha apostat per passar pàgina després de la derrota contra l'Alabès: "A ningú li va agradar el partit de l'altre dia i estem amb ganes que arribi el partit contra el València. Toca mirar cap endavant. L'Alabès és passat".