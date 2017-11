Pep Guardiola opta al premi de millor entrenador català

L'Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, tornarà a acollir la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol. La sisena edició d'aquesta festa es durà a terme el dia 20 de novembre i premiarà els millors jugadors, entrenadors i àrbitres del futbol i futbol sala català.

Entre els candidats a millor entrenador figura el santpedorenc Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City; es discutirà el guardó amb Òscar Garcia Ju-nyent, que dirigeix el Saint Etienne després del seu pas pel Red Bull Salzburg, i Gerard López, que va ascendir la temporada passada a Segona Divisió amb el Barça B. Les votacions les podran fer els clubs per mitjà d'Intranet, i els federats i federades han d'emetre el seu vot al Portal del Federat a la web: www.futbol.cat.

A més a més del premi a millor entrenador, en futbol, també es reconeixarà els millors jugadors masculí i femení, absoluts i de projecció, i el millor àrtitre. En futbol sala, tindran premi el millor jugador i jugadora (hi opta l'ex-Gironella Berta Velasco) i el millor entrenador (una de les propostes és Juan Antonio Miguel Juanito, ex-Manresa FS). El guardó al màxim golejador serà un cop més per al bagenc Jonathan Soriano (també va ser-ho en les tres darreres edicions), autor de 22 gols amb el Red Bull Salzburg. En fèmines el premi de màxima golejadora recaurà en Olga Garcia, amb 18 gols amb el Barça. Pel que fa al millor gol del futbol català, les votacions es realitzaran, com cada any, a través del portal web d'Esports 3.