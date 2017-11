Una reestructuració econòmica fa que el CE Manresa prescindeixi dels tècnics

D'una manera més que sorprenent, ahir al vespre saltava la notícia de la sortida de l'entrenador del CE Manresa, Jose Solivelles, i del secretari tècnic, Miquel Ezequiel. Una reestructuració econòmica que vol dur a terme el president de l'entitat, José Luis Correa, sembla el detonant de l'acord a què han arribat les dues parts en aquesta dràstica decisió.

Aquests canvis en l'orientació econòmica del CE Manresa podrien provocar també la marxa d'alguns dels jugadors importants de la plantilla, encara que aquest extrem no està confirmat. De fet, el conjunt manresà està lluitant per les places capdavanteres del grup 1 de Primera Catalana, un fet que dóna encara més a entendre que la decisió no és esportiva.

Avui mateix, és previst que tant Jose Solivelles com Miquel Ezequiel s'acomiadin d'una plantilla que han dirigit des d'aquest estiu. També és molt possible que la sortida de l'entrenador arrossegui la majoria de membres del cos tècnic, tot i que és probable que el segon entrenador, Víctor Vera, pugui tenir continuïtat al club manresà.



El recanvi, a punt

Un cop coneguda aquesta decisió, ja han sorgit els primers noms de possibles substituts de Solivelles a la banqueta del Congost. El primer de la llista, i amb acord pràcticament total, és Dani Andreu, un tècnic que va cobrir una llarga etapa com a entrenador del Manresa, amb un ascens de Segona a Primera Catalana i amb diferents campanyes molt a prop d'aconseguir l'anhelada Tercera Divisió.