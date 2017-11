Breogán, CB Prat i l'ICL Manresa: els números dels tres capdavanters de la LEB

«Encara hi ha poques diferències i la classificació està atapeïda», deia Aleix Duran abans de viatjar a Palma de Mallorca, on l'ICL va sumar la sisena victòria en set partits. Un triomf que va mantenir el conjunt manresà a la part alta, just darrere del líder Breogán (7-0) i empatat amb la revelació del curs, el Prat (6-1). «Falta molt, som a la jornada 7 i encara en falten moltes. És una lliga molt igualada i amb moltes sorpreses», destacava el tècnic del conjunt manresà a la sala de premsa de Son Moix. Falta molt, sí, però ja hi ha tres equips que es destaquen sobre la resta: Breogán, ICL i Prat. Tres equips amb característiques força diferents.

Tots els rivals de l'ICL han destacat fins ara el conjunt manresà com un dels dos millors de la lliga, juntament amb el Breogán. Dos equips que són per sobre de la resta, amb plantilles construïdes per pujar i que estan confirmant les prediccions que se'n feien a l'estiu. I al seu costat es destaca també el CB Prat, fins la temporada passada vinculat del Joventut, i que aquest curs està sent la revelació de la LEB Or.



El líder arrasa en atac



Set victòries en set jornades per al líder invicte de la competició, el Cafés Candelas Breogán, amb dos vells coneguts al Nou Congost que tenen un paper destacat: el navassenc Salva Arco i Guille Rubio, que als 35 anys ha tornat a Espa-nya després de les experiències a Grècia i a Letònia.

Rubio està tenint un bon rendiment, amb 7 punts i 4,6 rebots de mitjana per partit, i és un bon complement per al trident que porta el pes de l'equip, i del qual forma part Salva Arco. El bagenc és el millor anotador dels gallecs, amb 15,1 punts per partit (51,6% d'encert en triples).

Al costat d'Arco també brilla un altre ala, el suec Johan Löfberg, que anota 15 punts per partit. I el pivot nord-americà Matt Stainbrook té unes mitjanes de gairebé 11 punts i 7 rebots. A més, tant ell com Löfberg tenen una valoració mitjana de 17,1. Una xifra que els situa entre els deu millors jugadors de la lliga en aquest apartat, on també hi és Arco (16,5).

Ells tres són líders d'un Breogán que és l'equip que més anota de la lliga: gairebé 90 punts per partit. I també és el que més assistències reparteix (més de 17). En canvi, també és dels que més pilotes perd i no té un joc interior tan potent com l'ICL Manresa.



La parella interior del Congost



Aleix Duran va explicar a l'estiu que l'ICL va trigar a fitxar Ashley Hamilton perquè volien encertar respecte al jugador que havia de tancar la plantilla i ser el complement de Jordi Trias, el gran referent de l'equip. I el rendiment dels dos i de l'equip, fins ara, ha confirmat que l'elecció va ser bona.

Trias és el líder manresà en valoració (19) i en rebots (8,9), i també és dels millors de la LEB Or en aquests apartats. El gironí, a més, genera molt joc per als seus companys, del qual s'aprofita, i molt, Hamilton. El britànic és el màxim anotador de l'equip i un perill, tant a prop de cistella per la seva potència, com en el llançament exterior. I tant ell com Trias es beneficien del fet que a l'exterior hi ha un jugador que representa una gran amença: Álvaro Muñoz anota gairebé la meitat dels triples que llença i és el segon millor anotador de l'equip (12,9 punts). L'avilès és la tercera pota sobre la qual se sustenta l'ICL, juntament amb l'escorta danès Gabriel Lundberg, molt a prop de Muñoz en valoració i anotació.

A diferència del Breogán, que domina tres apartats estadístics, l'ICL només és el millor de la lliga en rebots en atac, amb molta diferència sobre la resta de rivals. Però l'equip d'Aleix Duran destaca per fer moltes coses prou bé, amb molta regularitat.



El 'killer' de la lliga, al Prat



Si el CB Prat és la revelació de la temporada, el seu millor jugador també és tota una sorpresa: Caleb Agada, escorta de 23 anys amb nacionalitat nigeriana i canadenca, arribava a l'equip com a especialista defensiu i s'ha destapat com el millor anotador de la lliga, amb 16,6 punts per partit.

Agada és el killer d'un equip que anota poc (74,9 punts de mitjana) però que encaixa encara menys: té la millor defensa de la competició, amb menys de 70 punts rebuts de mitjana. L'equip no destaca de manera col·lectiva en tants apartats com l'ICL o el Breogán, però en conjunt es mostra molt fiable.

La seva estructura, ara mateix, té més jugadors importants a la línia exterior que a la interior, on destaca el jove pivot romanès Emanuel Cate. Per fora, el base Josep Pérez, format al Barça, porta les regnes de l'equip. I el badaloní Marc Blanch és, com Agada, una gran amenaça amb la seva capacitat anotadora.