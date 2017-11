Dani Andreu és confirmat com a nou entrenador del Manresa

El tècnic de Rubí Dani Andreu va deixar el Manresa el maig de l'any passat. Ara, un any i mig després, el vallesà torna al club en el qual va deixar petjada durant cinc anys. Andreu suplirà la marxa de Jose Sovilles qui, juntament amb el coordinador general, Miquel Ezequiel, ja no són a l'entitat. El motiu oficial, la retallada pressupostària que vol dur a terme el president José Luis Correa; això ha propiciat la sortida de Solivelles i Ezequiel, finalment, de mutu acord. Cal recordar que Miguel Ezequiel ja va acabar com a màxim responsable del Manresa la temporada passada, amb Albert Garcia a la banqueta; Jose Solivelles va estrenar-se aquesta campanya a la banqueta, precisament, per suplir al propi Albert Garcia, que és entrenant a la Xina.

Dani Andreu ja ha estat en dues etapes anteriors entrenador del Manresa; van ser un total de cinc temporades, amb un balanç prou bó de dos ascensos a Primera Catalana, un des de la desaparegura Preferent, i l'altra des de Segona Catalana. El repte que li va quedar pendent va ser el de l'ascens a Tercera Divisió, tot i que ho va tenir a tocar en diverses ocasions.

La seva marxa el 2016, va ser decisió pròpia. En aquell momnent afirmava que «és evident que després de quatre anys hi ha un desgast i em cal un canvi». La temporada passada va dirigir l'equip de la Grama, que també va ascendir a Primera Catalana, però no va renovar amb els de Santa Coloma per aquesta campanya i per tant, actualment es trobava sense equip. Dani Andreu està previst que ja dirigeixi l'entrenament del Manresa aquest dijous, per preparar el partit de diumenge amb el Manlleu al Congost.