L'ajuntament de Manresa destina uns deu mil euros a beques esportives

La regidoria d'esports de l'Ajuntament de Manresa té oberta una línia de beques esportives per a infants i joves de 4 a 17 anys de famílies amb pocs recursos econòmics. Segons Jordi Serracanta, regidor d'esports, «partim de la base que la pràctica esportiva és un dret dels infants, i amb aquest programa el que busquem és garantir-lo al màxim de gent perquè les ajudes són una bona eina. Tenim clar també que l'esport reforça l'inclusió social perquè iguala les persones».

Les beques, quena serveixen per ajudar a pagar les quaotes de cada entitat, aniran destinades a esportistes de clubs que practiquin l'esport federat o escolar reglat, no en el cas de l'esport de lleure. La quantitat destinada a les beques és de 9.568 euros, a dividir entre les propostes que arribin abans del dia 10 de novembre, amb un màxim de 100 euros per infant o jove. Silvia Saura, cap de servei d'ensenyament, cultura i esport comenta que «aquesta proposta està inspirada amb la que vam fer respecte al material escolar. Els beneficiaris d'aquestes beques hauran de justificar les seves dades perquè volem el màxim rigor. Amb un centenar de becats ens donariem per satisfets».

En aquest sentit, caldrà que els sol·licitants pertayin a una unitat familiar de convivència que no superi la rendsa anual fixada en el tram D, és a dir, 12.384,75 euros (1 persona), 16.100,18 (2 persones), 19.815,61 (3 persones), 23.531,04 (4 persones, 27.246,47 (5 persones), 30.961,90 (6 persones) i 34.677,33 (7 persones o més). Els ajuts es vehicularan a través de cada club, entitat o centre educatiu, que rebran els diners.

Jordi Serracanta també destaca el fet que «les entitats esportives manresanes, quan signen un conveni amb nosaltres per la cessió d'una instal·lació, és compormet a becar pel seu compte, iun 5% del número total que té de fitxes, a canvi de no pagar cap tipus de lloguer ni de tenir costos energètics en forma de gas, aigua o llum».