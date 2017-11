Luis Suárez continua amb el seu pla específic

L'uruguaià Luis Suárez no ha anat amb la seva selecció durant aquesta aturada per partits internacionals i s'ha quedat a Barcelona amb l'objectiu de continuar recuperant-se de les molèsties que té al genoll dret. El davanter i els metges del club han descartat, per ara, que s'hagi de sotmetre a una intervenció quirúrgica i han optat per seguir un tractament conservador.